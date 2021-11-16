Бенжамену Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании
Фото: фан-инстаграм Менди/Автор неизвестен
Французскому футболисту "Манчестер Сити" Бенжамену Менди предъявили обвинения еще в двух эпизодах изнасилования, сообщает Daily Mail.
По информации источника, из-за этого общее число эпизодов выросло до шести.
Напомним, что в августе защитнику были выдвинуты обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса.
Обвинения предъявляют четыре женщины старше 16 лет. Они настаивают на том, что подверглись нападениям со стороны игрока в период с октября 2020 года по август 2021-го. За компанию с Менди в тех же преступлениях также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.
Сейчас Менди находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под заключениям до 24 января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18