Бенжамену Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

1 Теги бенжамен мендиманчестер сити

Бенжамену Менди предъявили два новых обвинения в изнасилованииФото: фан-инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французскому футболисту "Манчестер Сити" Бенжамену Менди предъявили обвинения еще в двух эпизодах изнасилования, сообщает Daily Mail.

По информации источника, из-за этого общее число эпизодов выросло до шести.

Напомним, что в августе защитнику были выдвинуты обвинения по четырем эпизодам изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса.

Обвинения предъявляют четыре женщины старше 16 лет. Они настаивают на том, что подверглись нападениям со стороны игрока в период с октября 2020 года по август 2021-го. За компанию с Менди в тех же преступлениях также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

Сейчас Менди находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под заключениям до 24 января.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Его и гелевого - в одну камеру... Насильники должны сидеть в тюрьме... Твари..

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