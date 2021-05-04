Беппе Маротта высказался по поводу Суперлиги
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта рассказал о своем отношении к проекту Суперлиги.
"Говорят, что побеждает не тот, кто больше тратит, потому что рядом с деньгами, которые правят всем, должны находиться профессионалы. Пример в Италии – это "Аталанта". Они соревнуются на очень высоком уровне и не тратят слишком много. Обязанность руководства состоит в том, чтобы смешать все, сохраняя при этом активы клуба.
В данный момент правильно сократить расходы. Значительные суммы уходят на зарплаты, сейчас этот уровень невозможно поддерживать. Над этим мы должны работать.
Суперлига родилась из опасений владельцев клубов, потому что нынешняя модель не является устойчивой. Все мы помним, как владельцы покрывали дефициты. Это бьет по бизнес-модели. Только в Милане есть два клуба, которыми владеют компании из других стран.
Суперлига появилась в большей степени из-за беспокойства, которое порождалось существующей системой. Турнир появился немного не в то время и был создан немного не теми методами, но из этой ситуации следует извлечь уроки.
Футбол должен измениться, иначе его ждет дефолт", – сказал Маротта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17