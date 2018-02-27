Берахино, перешедший в "Сток Сити" за 14 миллионов евро, не может забить гол уже два года



Нападающий "Сток Сити" Сайдо Берахино не может забить гол уже два года, сообщает твиттер Opta Sports.

В последний раз форвард отличился в сезоне-2015/16 в составе "Вест Бромвича".

С тех пор он сыграл 42 матча, нанес 55 ударов по воротам и не реализовал 3 пенальти.

Напомним, что 24-летний Берахино перешел в "Сток" в январе 2017 года за 14 миллионов евро.

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