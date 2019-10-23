Берарди продлил контракт с "Сассуоло" до 2024 года

Форвард "Сассуоло" Доменико Берарди продлил контракт с клубом на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, контракт 25 летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Берарди выступает в "Сассуоло" с 2012 года. В этом сезоне от отметился 6 голами в 6 матчах Серии А.

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