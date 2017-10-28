Берарди выбыл из строя на месяц

Атакующий полузащитник "Сассуоло" Доменико Берарди угодил в лазарет, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 23-летний футболист выбыл из строя из-за травмы колена. Ориентировочные сроки восстановления футболиста составят один месяц.

В этом сезоне Берарди сыграл за "Сассуоло" 9 матчей и забил 2 гола.

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