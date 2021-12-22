Бербатов дал совет Кавани касательно продолжения карьеры

Фото: инстаграм Эдинсона Кавани

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о будущем нападающего Эдинсона Кавани.

"Несмотря на хороший прошлый сезон, Кавани играл недостаточно. Когда кто-то вроде Роналду приходит в клуб, он оказывается в центре внимания, он играет в каждом матче, в мире футбола это происходит.

Если у Кавани есть шанс покинуть клуб, если поступит предложение от "Барселоны", то, конечно, он подумает о том, чтобы воспользоваться им, чтобы чаще выходить на поле, и если он получит больше игрового времени в Ла Лиге, тогда я поддержу его и скажу: "Иди туда и играй, это звучит как отличная сделка, большие деньги", - приводит слова Бербатова Goal.com.

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