Бербатов дал совет Кавани касательно продолжения карьеры
Фото: инстаграм Эдинсона Кавани
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о будущем нападающего Эдинсона Кавани.
"Несмотря на хороший прошлый сезон, Кавани играл недостаточно. Когда кто-то вроде Роналду приходит в клуб, он оказывается в центре внимания, он играет в каждом матче, в мире футбола это происходит.
Если у Кавани есть шанс покинуть клуб, если поступит предложение от "Барселоны", то, конечно, он подумает о том, чтобы воспользоваться им, чтобы чаще выходить на поле, и если он получит больше игрового времени в Ла Лиге, тогда я поддержу его и скажу: "Иди туда и играй, это звучит как отличная сделка, большие деньги", - приводит слова Бербатова Goal.com.
Читайте также: "Барселона" не делала предложений по Кавани. | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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