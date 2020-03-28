Бербатов дал совет Йовичу

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Бербатов дал совет Йовичу

Известный в прошлом болгарский футболист Димитар Бербатов порассуждал о будущем форварда мадридского "Реала" Луки Йовича.

"Надеюсь, что переход в "Реал" не вскружил голову Йовичу. Это может быть опасно, ему нужно быть дисциплинированным. Когда ты молод, думаешь о множестве всяких глупостей, думаешь, что всё знаешь. Помочь может терпение, трудолюбие и хорошее окружение - люди, которые скажут правду о ситуации. Это одно мнение. А есть другое. Если хочешь играть чаще прямо сейчас, то выбираешь уход в аренду. Если Йович склоняется к такому варианту, то я советую ему присмотреться к некоторым клубам АПЛ, которым он был бы полезен", - цитирует Бербатова Marca.

Прошлым летом "Реал" купил сербского нападающего у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

В дебютном сезоне в составе "сливочных" Йович забил всего 2 гола в 24 матчах. Интерес к нему проявляют лондонские "Челси" и "Тоттенхэм".

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