Бербатов может перебраться в Индию

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Бербатов может перебраться в Индию

Форвард Димитар Бербатов может оказаться в чемпионате Индии, сообщает Sportskeeda.com.

По информации ресурса, в услугах 36-летнего футболиста заинтересованы "Атлетико де Колката" и "Дели Динамос". Последним местом работы болгарина был ПАОК.

Напомним, что за свою карьеру Бербатов выступал за "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Монако" и "Тоттенхэм".

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