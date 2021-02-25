Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом году

Теги димитар бербатовкилиан мбаппеэрлинг холанд

Бербатов назвал главного кандидата на "Золотой мяч" в этом годуЭкс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов предположил, кто будет главным претендентом на "Золотой мяч" после окончания эпохи Роналду и Месси. Его выбор пал на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Мбаппе и Холанд уже на вершине. Однажды они займут трон Месси и Криштиану Роналду.

На данный момент, по моему мнению, именно Мбаппе является главным кандидатом на "Золотой мяч" в этом году. Я наблюдаю за его игрой и вижу, как он забивает, как видит поле.

Многие говорят, что его игра яркая потому, что он играет во Франции, но я считаю, что Мбаппе будет сверкать где угодно.

У Эрлинга Холанда талант иного типа, но он способен много забивать. Он невероятный атлет с большими способностями. Рост, сила, способность импровизировать... Следить за его развитием – это удовольствие", – передает слова Бербатова Marca.

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