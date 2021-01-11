Бербатов о Лингарде: "Пора уходить из "Манчестер Юнайтед""

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о полузащитнике Джесси Лингарде и его будущем в клубе.

"Мне кажется, что его время истекло. Он сидит на лавке. Он мог показать всем, какой он игрок. Мог показать свой потенциал. Но, судя по всему, Сульшер не видит его в команде, раз не включает в основу.

Он уже достаточно давно в клубе. Лингарду уже 28 и пора задать самому себе вопрос, доволен ли он положением или пора искать что-то новое. Считаю, футболисту пора уходить из "Юнайтед" и пробовать силы в другом клубе", — цитирует Бербатова Goal.