Бербатов: "Однажды мне мой агент сказал, что есть серьезное предложение от "Тоттенхэма", а я его переспросил: "От кого?"

Форвард "Керал Бластерс" Димитар Бербатов рассказал о своем трансфере в "Тоттенхэм".

"Однажды мне мой агент сказал, что есть серьезное предложение от "Тоттенхэма", а я его переспросил: "От кого?". Я смотрел немецкий футбол и не интересовался английским. Еще ходили слухи об интересе "Манчестер Юнайтед". О "МЮ" я слышал, но агент сказал, что это запасной вариант. В конце концов я принял предложение "Тоттенхэма", клуба, который потом полюбил" - приводит слова Бербатова epublic of Mancunia.

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