Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выразил опасения касательно долгосрочных перспектив "красных дьяволов" в АПЛ.
"Приходится признать, что "МЮ" сильно отстаёт от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Они уверены в себе, спокойны с мячом, знают, как играть. "Юнайтед" иногда этого не хватает, из-за чего они страдают. Надеюсь, "МЮ" не закончит как "Ливерпуль" и не будет ждать титула 29 лет. Для клуба вроде "Манчестер Юнайтед" ждать шесть лет уже много. Нужно найти победную формулу как можно скорее", - сказал Бербатов.
"МЮ" в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.
В текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы набрали 9 очков в семи турах и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2