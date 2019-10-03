Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"

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Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выразил опасения касательно долгосрочных перспектив "красных дьяволов" в АПЛ.

"Приходится признать, что "МЮ" сильно отстаёт от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Они уверены в себе, спокойны с мячом, знают, как играть. "Юнайтед" иногда этого не хватает, из-за чего они страдают. Надеюсь, "МЮ" не закончит как "Ливерпуль" и не будет ждать титула 29 лет. Для клуба вроде "Манчестер Юнайтед" ждать шесть лет уже много. Нужно найти победную формулу как можно скорее", - сказал Бербатов.

"МЮ" в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.

В текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы набрали 9 очков в семи турах и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.

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