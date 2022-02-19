Бербатов посоветовал сделать Роналду капитаном "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддимитар бербатовкриштиану роналдухарри магуайр

Бербатов посоветовал сделать Роналду капитаном "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что капитаном "красных дьяволов" должен стать Криштиану Роналду.

Напомним, что сейчас капитанскую повязку носит центральный защитник Харри Магуайр.

"Роналду является иконой футбола. Это очевидно, потому что он добился всего. Когда в команде есть такой игрок, нужно использовать его, советоваться и слушать, что он говорит. 

Криштиану подаёт пример не только в играх, но и во время тренировок. Есть смысл в том, чтобы сделать Роналду капитаном, потому что в футболе он видел всё", - приводит слова Бербатова Daily Mail.

После возвращения в "МЮ" в конце августа прошлого года 37-летний Роналду забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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