Бербатов предложил поставить памятник Зидану перед стадионом "Реала"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов выразил восхищение работой главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
"Зидану нужно поставить памятник перед стадионом "Реала" за его достижения с командой после возобновления сезона. Он провел невероятную работу. Зинедин был топ-футболистом, а теперь является отличным тренером.
Не забывайте, что "Реал" не слишком удачно начал сезон. Многие даже думали, что клуб допустил ошибку, вернув его на пост главного тренера. Зидан находится на одном уровне с самыми великими тренерами.
Нужпо понимать, как говорить со звездными игроками. Как можно убедить Месси, что твой стиль игры является правильным? Представьте, что Сетьен говорит перед каждым матчем?" - приводит слова Бербатова Goal.
Напомним, что после возобновления сезона "Реал" опередил "Барселону" и вышел на первое место в чемпионате Испании. Отрыв королевского клуба от каталонцев составляет четыре очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14