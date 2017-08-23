Форвард Димитар Бербатов продолжит карьеру в Индии.

Сообщается, что футболист подписал контракт на один сезон с "Керала Бластерс". Последним местом работы Бербатова был ПАОК, который он покинул в 2016 году.

Напомним, что Бербатов в своей карьеру играл за такие клубы, как "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Монако", "Тоттенхэм" и "Фулхэм".

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