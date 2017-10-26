Бербатов: "Роналду - прекрасный футболист, но Месси лучший в истории"

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Бербатов: "Роналду - прекрасный футболист, но Месси лучший в истории"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов сравнил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду является прекрасным футболистом, но мне нравится стиль игры Месси. Он обладает потрясающим виденьем поля, забивает голы и создает моменты для партнеров. Лионель - совершенный игрок, он лучший в истории", - приводит слова Бербатова ESPN.

Напомним, что несколько дней назад 32-летний Роналду был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, а 30летний Месси занял второе место в голосовании.

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