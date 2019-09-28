Бербатов: "Соперники "Манчестер Юнайтед" перестали накладывать в штаны - это проблема"

Теги манчестер юнайтеддимитар бербатов

Бербатов: "Соперники "Манчестер Юнайтед" перестали накладывать в штаны - это проблема"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов заявил, что "красные дьяволы" уже не вселяют страх в соперников, что лишает их определённого преимущества, которое было ранее.

"Сейчас соперники не боятся "МЮ". Они перестали накладывать в штаны ещё до выхода на поле. Это проблема, но что делать, если команды видят результаты манкунианцев и понимают, что у них есть шанс победить", - приводит слова болгарина Express.

"МЮ" неудачно стартовал в АПЛ. По итогам шести туров подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".

Бербатов выступал за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 7 трофеев.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с приоритетным кандидатом на замену Сульшеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон побил исторический рекорд Мальдини

Буффон побил исторический рекорд Мальдини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
3 Лестер Сити Лестер Сити 6 11
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 11
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 6 11
6 Борнмут Борнмут 6 10
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 8
9 Бернли Бернли 6 8
10 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
11 Челси Челси 6 8
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 6 8
13 Саутгемптон Саутгемптон 6 7
14 Эвертон Эвертон 6 7
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 6 6
16 Норвич Сити Норвич Сити 6 6
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 5
18 Астон Вилла Астон Вилла 6 4
19 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 6 4
20 Уотфорд Уотфорд 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов