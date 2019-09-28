Бербатов: "Соперники "Манчестер Юнайтед" перестали накладывать в штаны - это проблема"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов заявил, что "красные дьяволы" уже не вселяют страх в соперников, что лишает их определённого преимущества, которое было ранее.

"Сейчас соперники не боятся "МЮ". Они перестали накладывать в штаны ещё до выхода на поле. Это проблема, но что делать, если команды видят результаты манкунианцев и понимают, что у них есть шанс победить", - приводит слова болгарина Express.

"МЮ" неудачно стартовал в АПЛ. По итогам шести туров подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".

Бербатов выступал за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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