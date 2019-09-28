Бербатов: "Соперники "Манчестер Юнайтед" перестали накладывать в штаны - это проблема"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов заявил, что "красные дьяволы" уже не вселяют страх в соперников, что лишает их определённого преимущества, которое было ранее.
"Сейчас соперники не боятся "МЮ". Они перестали накладывать в штаны ещё до выхода на поле. Это проблема, но что делать, если команды видят результаты манкунианцев и понимают, что у них есть шанс победить", - приводит слова болгарина Express.
"МЮ" неудачно стартовал в АПЛ. По итогам шести туров подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от лидирующего "Ливерпуля".
Бербатов выступал за "Юнайтед" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 7 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|6
|13
|3
|Лестер Сити
|6
|11
|4
|Арсенал Лондон
|6
|11
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|10
|7
|Тоттенхэм
|6
|8
|8
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|9
|Бернли
|6
|8
|10
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|11
|Челси
|6
|8
|12
|Кристал Пэлас
|6
|8
|13
|Саутгемптон
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|6
|16
|Норвич Сити
|6
|6
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|18
|Астон Вилла
|6
|4
|19
|Вулверхэмптон
|6
|4
|20
|Уотфорд
|6
|2