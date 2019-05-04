Бербатов советует Эриксену остаться в "Тоттенхэме"

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Бербатов советует Эриксену остаться в "Тоттенхэме"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов сомневается, что полузащитнику "шпор" Кристиану Эриксену стоит переходить в мадридский "Реал".

"Эриксену нужно подумать, будет ли он счастлив в Мадриде. Посмотрите на Гарета Бейла. Он ушёл из "Тоттенхэма" в "Реал" и выиграл всё. Но его постоянно критикуют, хотя он забил много невероятных голов, даже в финале Лиги Чемпионов! Он должен быть героем "Реала". Но всё же люди не любят его так сильно.

Что касается ситуации с Эриксеном, то, конечно, не стоит удерживать его, если он хочет уйти. Это никому не пойдёт на пользу. Но, думаю, "Тоттенхэм" - самое подходящее для него место. Я хочу, чтобы Кристиан остался", - приводит слова Бербатова Daily Star.

Напомним, что контракт 27-летнего Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает летом 2020 года и стороны не могут договориться о его продлении.

Звёздного датчанина хочет купить "Реал", но пока королевскому клубу не удаётся согласовать со "шпорами" сумму компенсации.

Не пропустите: "Реал" готов отложить подписание Эриксена до 2020 года. | http://soccernews.ru

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