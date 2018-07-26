Бербатов спрогнозировал исход чемпионской гонки в АПЛ

Форвард индийского "Керала Бластерс" Димитар Бербатов спрогнозировал исход чемпионской гонки в английской Премьер-Лиге.

"Лучшими четырьмя командами будут те же, что и в прошлом сезоне, но в таком порядке - "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Челси" из-за эффекта "нового тренера" будет выглядеть лучше себя прошлогоднего, особенно в первых матчах, но я думаю, что "Ливерпуль" окажется выше, потому что они купили хороших игроков. Поэтому я поставлю на те же четыре команды, которые доминировали и в прошлом году", - приводит слова 37-летнего нападающего MIrror.

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