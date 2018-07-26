Бербатов спрогнозировал исход чемпионской гонки в АПЛ

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Бербатов спрогнозировал исход чемпионской гонки в АПЛФорвард индийского "Керала Бластерс" Димитар Бербатов спрогнозировал исход чемпионской гонки в английской Премьер-Лиге.

"Лучшими четырьмя командами будут те же, что и в прошлом сезоне, но в таком порядке - "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Челси" из-за эффекта "нового тренера" будет выглядеть лучше себя прошлогоднего, особенно в первых матчах, но я думаю, что "Ливерпуль" окажется выше, потому что они купили хороших игроков. Поэтому я поставлю на те же четыре команды, которые доминировали и в прошлом году", - приводит слова 37-летнего нападающего MIrror.

Напомним, Алекс Фергюсон обратился к болельщикам после тяжелой болезни. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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