Бербатов всё еще в порядке: как экс-игрок "МЮ" спас дочь от летящего в голову мяча

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмбайер леверкузенмонакоболгариядимитар бербатов

Бербатов всё еще в порядке: как экс-игрок "МЮ" спас дочь от летящего в голову мяча

Известный в прошлом болгарский форвард Димитар Бербатов опубликовал в инстаграме видео со спасением собственной дочери от мяча, летящего ей в голову.

"Когда ты всегда готов помочь ребёнку", - подписал ролик 38-летний бывший футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you are there for your kid ⚽️ #football

Публикация от Dimitar Berbatov (@berbo9)

Бербатов наиболее известен по выступлениям за "Байер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

В составе сборной Болгарии нападающий забил 48 голов в 79 матчах.

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