Бербатов встал на защиту Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает незаслуженной чрезмерную критику в адрес Криштиану Роналду.

"Как правило, в плохих результаты команды всегда виноваты звёздные футболисты. В случае с "МЮ" - это Роналду. Но на поле 11 игроков, и вина должна быть разделена. Криштиану - икона в мире футбола, и люди должны помнить, что ему 37 лет.

Думаю, время от времени ему позволительно провести пару плохих матчей. Но вряд ли проблема в этом. Роналду делает достаточно для "Юнайтед", однако люди ждут большего из-за его прошлых достижений", - приводит слова Бербатова The Sun.

Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор сыграл 30 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста.

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