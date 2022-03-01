Бербатов встал на защиту Роналду
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает незаслуженной чрезмерную критику в адрес Криштиану Роналду.
"Как правило, в плохих результаты команды всегда виноваты звёздные футболисты. В случае с "МЮ" - это Роналду. Но на поле 11 игроков, и вина должна быть разделена. Криштиану - икона в мире футбола, и люди должны помнить, что ему 37 лет.
Думаю, время от времени ему позволительно провести пару плохих матчей. Но вряд ли проблема в этом. Роналду делает достаточно для "Юнайтед", однако люди ждут большего из-за его прошлых достижений", - приводит слова Бербатова The Sun.
Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа и с тех пор сыграл 30 матчей, забил 15 голов и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18