Бербатов высказался о возможном переходе Рамоса в "Манчестер Юнайтед"

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Бербатов высказался о возможном переходе Рамоса в "Манчестер Юнайтед"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов порассуждал о том, стоит ли "красным дьяволам" бороться за капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Напомним, что ближайшим летом испанский защитник может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

"Конечно, я читал много новостей о будущем Рамоса. Он способен дать любой команде много опыта и силы. Несмотря на возраст, Серхио по-прежнему топ-игрок, и для "МЮ" это точно будет не худшая сделка. Если Рамос освободится, очень много клубов попытаются его подписать. Однако и "Реалу", и Серхио нужно хорошенько подумать, потому что в другом месте трава не всегда зеленее", - приводит слова Бербатова Goal.com.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 666 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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