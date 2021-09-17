Бербатов высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Бербатов высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Димитара Бербатова/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением о возвращении португальца Криштиану Роналду в английский клуб.

"Роналду после возвращения забил три гола в двух матчах. Меня не удивляет то, что он сразу повлиял на игру "Манчестер Юнайтед". Думаю, что Криштиану будет играть только лучше по ходу сезона. Но мне будет интересно посмотреть на то, как Сульшер сделает счастливыми других игроков. Ему нужно решить вопросы с Кавани и Марсьялем. Нелегко работать с составом, в котором много сильных игроков. Думаю, что Кавани будет несчастлив. Он провел отличный предыдущий сезон, а теперь уже не так важен для клуба, да еще и лишился седьмого номера. Надеюсь, что у него был разговор с тренером. Футболисты понимают, что тренер выбирает сильнейший состав, но играть хочет каждый", - приводит слова Бербатова Manchester Evening News.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

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