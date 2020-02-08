Бербатов: "Я шокирован словами Месси в адрес Абидаля"
Известный в прошлом болгарский футболист Димитар Бербатов поделился мнением о конфликте между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
"Месси должен оставлять грязное бельё внутри клуба. Всегда и везде бывают разногласия, но нужно помнить, что все работают на благо одной команды. Ссоры никогда не должны выходить наружу. Я был шокирован словами Месси. Он так открыто критиковал Абидаля на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов", - цитирует Бербатова AS.
Напомним, что Месси остался недоволен заявлением Абидаля об уходе бывшего главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде. По словам француза, многие игроки "сине-гранатовых" были неудовлетворены работой наставника. В ответ на это аргентинец потребовал назвать конкретные имена, чтобы тень не падала на всех футболистов.
В ситуацию пришлось вмешаться президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу, а в СМИ несколько дней циркулировали слухи о возможном отъезде 32-летнего нападающего с "Камп Ноу" ближайшим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14