Бербатов: "Я шокирован словами Месси в адрес Абидаля"

Известный в прошлом болгарский футболист Димитар Бербатов поделился мнением о конфликте между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Месси должен оставлять грязное бельё внутри клуба. Всегда и везде бывают разногласия, но нужно помнить, что все работают на благо одной команды. Ссоры никогда не должны выходить наружу. Я был шокирован словами Месси. Он так открыто критиковал Абидаля на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов", - цитирует Бербатова AS.

Напомним, что Месси остался недоволен заявлением Абидаля об уходе бывшего главного тренера "Барсы" Эрнесто Вальверде. По словам француза, многие игроки "сине-гранатовых" были неудовлетворены работой наставника. В ответ на это аргентинец потребовал назвать конкретные имена, чтобы тень не падала на всех футболистов.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу, а в СМИ несколько дней циркулировали слухи о возможном отъезде 32-летнего нападающего с "Камп Ноу" ближайшим летом.

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