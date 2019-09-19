Бербатов завершил карьеру
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов объявил, что он завершил карьеру профессионального футболиста.
"Я буду скучать по футболу и всему, что с ним связано. По матчам, тренировкам, фанатам, давлению... У меня был талант и я много работал, чтобы играть вместе с лучшими. Я из маленькой страны и это делает меня еще более особенным. Я играл так, как хотел и забивал так, как хотел.
Спасибо всем, кто помог мне стать таким игроком, каким я всегда хотел быть", - написал Бербатов в своем Instagram.
38-летний Бербатов за свою карьеру выступал за "Пирин", софийский ЦСКА, "Байер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Монако", ПАОК и "Кераму Бластерс". Бербатов является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов в 79 матчах. Двукратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Болгарии, победитель клубного чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1