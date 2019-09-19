Бербатов завершил карьеру

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов объявил, что он завершил карьеру профессионального футболиста.

"Я буду скучать по футболу и всему, что с ним связано. По матчам, тренировкам, фанатам, давлению... У меня был талант и я много работал, чтобы играть вместе с лучшими. Я из маленькой страны и это делает меня еще более особенным. Я играл так, как хотел и забивал так, как хотел.

Спасибо всем, кто помог мне стать таким игроком, каким я всегда хотел быть", - написал Бербатов в своем Instagram.

38-летний Бербатов за свою карьеру выступал за "Пирин", софийский ЦСКА, "Байер", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Монако", ПАОК и "Кераму Бластерс". Бербатов является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии, забив 48 голов в 79 матчах. Двукратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Болгарии, победитель клубного чемпионата мира.

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