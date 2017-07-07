Берчиче перешел в ПСЖ

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Берчиче перешел в ПСЖ

Защитник "Реала Сосьедад" Юри Берчиче стал игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с парижским клубом контракт до лета 2022 года.

22-летний Берчиче выступал за "Реал Сосьедад" с 2012 года, провел за клуб 88 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Тоттенхэм", "Челтенхэм", "Вальядолид", "Реал Унион" и "Эйбар". Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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