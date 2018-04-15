Берчиче: "У Верратти есть дар, как у Месси"

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Берчиче: "У Верратти есть дар, как у Месси"Защитник ПСЖ Юри Берчиче сравнил своего партнера по команды Марко Верратти с ведущим бомбардиром каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

то впечатляет меня больше всего? Марко Верратти. У него есть дар, как у Месси. Мне нравится смотреть, как он играет", - приводит слова 28-летнего бека парижан Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Берчиче остался недоволен уровнем французской лиги. | soccernews.ru

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