Бердыев: "Азмун может не сыграть со "Спартаком"



Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что нападающий команды Сердар Азмун может пропустить матч 9-го тура чемпионата России против "Спартака" из-за травмы, которую он получил в сборной Ирана.

"К сожалению, Азмун с травмой приехал – небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос", – приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

Матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19:00 мск.

В этом сезоне 22-летний Азмун провел за "Рубин" 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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