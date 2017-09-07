Бердыев: "Азмун может не сыграть со "Спартаком"

Теги рубинспартак москвакурбан бердыевсердар азмун

Бердыев: "Азмун может не сыграть со "Спартаком"
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что нападающий команды Сердар Азмун может пропустить матч 9-го тура чемпионата России против "Спартака" из-за травмы, которую он получил в сборной Ирана.

"К сожалению, Азмун с травмой приехал – небольшой разрыв мышцы. Успеет или нет восстановиться к матчу, большой вопрос", – приводит слова Бердыева официальный сайт клуба.

Матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19:00 мск.

В этом сезоне 22-летний Азмун провел за "Рубин" 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Бердыев оценил новичка "Спартака" Рошу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов