Бердыев будет помогать "КАМАЗу" на сборах
Фото: Getty Images
Экс-тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев будет помогать ФК "КАМАЗ" на сборах.
Как сообщает твиттер клуба, 68-летний специалист уже присоединился к команде и пробудет с ней до конца сборов в Турции. Отметим, что "КАМАЗ" возглавляет Ильдар Ахметзянов.
После 15 туров "КАМАЗ" идет в четвертой группе Олимп-ПФЛ на четвертом месте.
Бердыев покинул "Рубин" в июле 2019 года и с тех пор находится без работы.
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