Бердыев будет помогать "КАМАЗу" на сборах

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Экс-тренер "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев будет помогать ФК "КАМАЗ" на сборах.

Как сообщает твиттер клуба, 68-летний специалист уже присоединился к команде и пробудет с ней до конца сборов в Турции. Отметим, что "КАМАЗ" возглавляет Ильдар Ахметзянов.

После 15 туров "КАМАЗ" идет в четвертой группе Олимп-ПФЛ на четвертом месте.

Бердыев покинул "Рубин" в июле 2019 года и с тех пор находится без работы.

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