Бердыев дал комментарий по матчу со "СКА-Хабаровск"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о матче своей команды против "СКА-Хабаровск".

"Думаю, что результат - закономерен. Тот факт, что мы отыгрались на последней минуте, делает честь команде. Мы не сдавались, шли вперед. Добыли ничью, хотя у нас и были проблемы с составом", - цитирует наставника "Рубина" СЭ.

Напомним, матч между "СКА-Хабаровск" и "Рубином" завершился вничью 1:1. | soccernews.ru