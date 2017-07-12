Бердыев: "Думаю, что Сесар Навас завершил карьеру"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что он хотел бы видеть в своей команде испанского защитника Сесара Наваса, но футболист, по всей видимости, завершил карьеру

"Надеялись, что появится Навас. Думали, что он сцементирует оборону и добавит в раздевалке – он такой человек. Но, к сожалению, у него проблемы с отцом и он улетел. Думаю, что закончил. Безусловно, есть проблемы в обороне", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

Напомним, что 37-летний Навас играл в "Рубине" и "Ростов" под руководством Бердыева с 2009 по 2017 годы.

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