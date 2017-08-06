Бердыев: "Дзагоев может стать хорошим тренером"

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Бердыев: "Дзагоев может стать хорошим тренером"Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева в будущем стать тренером.

"Дзагоев сказал, что "Рубину" нужно еще 10 матчей, чтобы набрать форму? Он прав, ведь команда формируется, возможности многих игроков мы еще не знаем. Дзагоев может стать хорошим тренером", - цитирует Бердыева 64-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, в эти минуты проходит матч между ЦСКА и "Рубином". | soccernews.ru

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