Бердыев: "Есть удовлетворение от игры против "Ахмата"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 25-го тура чемпионата России.

"Тяжёлая победа, но есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут матча, когда пытались удержать счёт" - сказал Бердыев.

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