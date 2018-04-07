Бердыев: "Есть удовлетворение от игры против "Ахмата"

Теги курбан бердыеврубинахмат

Бердыев: "Есть удовлетворение от игры против "Ахмата"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу над "Ахматом" в матче 25-го тура чемпионата России.

"Тяжёлая победа, но есть удовлетворение от игры, за исключением последних минут матча, когда пытались удержать счёт" - сказал Бердыев.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов