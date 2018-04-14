Бердыев: "Есть удовлетворение от игры с "Амкаром"

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Бердыев: "Есть удовлетворение от игры с "Амкаром"
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" (3:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

"Есть удовлетворение от игры. За исключением первых 15-20 минут второго тайма. В целом сыграли неплохо. Что объяснял Нобоа по ходу матча? "Амкар" менял системы игры, поэтому и мы тоже, соответственно, перестраивались", - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе "Рубин" поднялся на восьмое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Рубин" в гостях разгромил "Амкар".  | http://soccernews.ru

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