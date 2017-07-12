Бердыев: "Есть удовлетворение от каждого игрока, но проблемные футболисты в "Рубине" есть "

Новоиспеченный главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги своему знакомству с командой.

"Была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определенному уровню и соответствует ли. Но в целом есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутреннее дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно", - цитирует 64-летнего наставника чемпионат.com.

Напомним, Бердыев выразил сожаление, что в его команде не будет Сесара Наваса. | soccernews.ru