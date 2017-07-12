Бердыев: "Есть удовлетворение от каждого игрока, но проблемные футболисты в "Рубине" есть "

Теги рубинкурбан бердыев

Бердыев: "Есть удовлетворение от каждого игрока, но проблемные футболисты в "Рубине" есть "Новоиспеченный главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги своему знакомству с командой.

"Была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определенному уровню и соответствует ли. Но в целом есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутреннее дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно", - цитирует 64-летнего наставника чемпионат.com.

Напомним, Бердыев выразил сожаление, что в его команде не будет Сесара Наваса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов