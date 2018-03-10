Бердыев: "Это очень важная победа, которая была необходима "Рубину"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над "Тосно" в матче 22-го тура чемпионата России.

"Мы пока пытаемся выстроить ту игру, к которой идём. Есть нюансы, есть проблемы, которые показывают эти матчи. Эта игра тоже была не без ошибок. И это очень важная победа, которая была нам необходима. В конце матча опять были острые моменты у наших ворот. После перерыва "Тосно" был лучше в подборах, играл более агрессивно, мы же неправильно занимали позиции. Когда мы структурно правильно встали, то наладили игру" - сказал Бердыев.

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