Бердыев: "Это только начало того "Рубина", к которому мы стремимся"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Во втором тайме мы стали играть правильно структурно, также исключили ошибки, которые были допущены в первом тайме. Игра "Рубина" после перерыва - это то, что мы хотим видеть. В контроле мяча предполагаются ошибки, ничего не бывает сразу. Это только начало того "Рубина", к которому мы стремимся" - сказал Бердыев.

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