Бердыев гневается на судью в матче с "Зенитом"

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Бердыев гневается на судью в матче с "Зенитом"

В матча 16-го тура чемпионата России "Рубин" играет с "Зенитом".

В первой половине поединка наставник казанского клуба Курбан Бердыев был крайне недоволен действиями арбитра Романа Галимова.

Видео: Гнев Бердыева.

Несмотря эту вспышку гнева рефери не стал удалять Бердыева.

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