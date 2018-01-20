Бердыев готов помочь сборной России

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о шансах сборной России на ЧМ-2018, а также дал понять, что готов прийти на помощь национальной команде.

"Последние матчи России внушают оптимизм. Должны выходить из группы. Тот же Уругвай с сильной группой атаки, но оборону можно и нужно вскрывать. Думаю, Россия обязана выходить из группы. Мне так кажется. Помочь сборной России? Если Черчесову это нужно, то никаких проблем. Если хотя бы чем-то могу помочь национальной сборной, то я готов" - сказал Бердыев.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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