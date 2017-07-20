Бердыев: "Готовимся не к Манчини, а к "Зениту"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о предстоящем матче своей команды против питерского "Зенита".

"Манчини? Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, прежде всего, исходя из своей ситуации, и во-вторых, исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся", - цитирует наставника казанского клуба СЭ.

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