Бердыев хочет видеть в "Рубине" хавбека "Краснодара"

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Бердыев хочет видеть в "Рубине" хавбека "Краснодара"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев хочет видеть в своей команде полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберезкина, сообщают российские СМИ.

В связи с этим казанский клуб намерен арендовать 25-летнего хавбека до конца текущего сезона. Не исключено, что сделка состоится на бесплатной основе.

В этом сезоне Подберезкин сыграл за "Краснодар" всего 11 матчей, результативными действиями не отличался. 

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