Бердыев: "Хотел видеть в "Рубине" Полоза, Ерохина и Кузяева"



Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что он хотел бы видеть в своей команде полузащитников Александра Ерохина и Далера Кузяева, а также форварда Дмитрия Полоза, которые перешли в "Зенит".

"Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду. Я хотел видеть Кузяева в "Рубине" и был большой шанс, что он перейдет. Также хотели привести сюда Полоза и Ерохина.

Прогресс Кузяева в этом сезоне меня не удивил. Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в "Ростов". Тогда мы не договорились с клубом.

Я составил список и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками "Рубина". "Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы". В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и «Зенит» активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого… Потом понял, что будет непросто", - приводят слова Бердыева российские СМИ.

После 20 туров "Рубин" с 23 очками занимает 11 место в Премьер-лиге.

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