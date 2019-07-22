Бердыев или Каррера могут возглавить "Динамо"

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Бердыев или Каррера могут возглавить "Динамо"

Руководство московского "Динамо" рассматривает вариант со сменой главного тренера, сообщают российские СМИ.

Боссы столичного клуба недовольны стартом команды в РПЛ. Если "бело-голубые" в ближайшее время не исправят ситуацию, то наставник Дмитрий Хохлов будет уволен.

Новым тренером "Динамо" может стать Курбан Бердыев или Массимо Каррера. Оба специалиста сейчас являются безработными.

Напомним, что москвичи в двух стартовых турах набрали только 1 очко - сначала они сыграли вничью с тульским "Арсеналом", а затем минимально уступили "Рубину".

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