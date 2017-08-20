Бердыев: "Иногда крупная победа может пойти во вред"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев подвёл итоги матча седьмого тура чемпионата России против "Анжи".

"При любом счёте есть определённые моменты, которые нужно исправлять. Даже во втором тайме их было достаточно. Что касается крупной победы, то иногда она может пойти во вред" - сказал Бердыев.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "Анжи". | http://soccernews.ru