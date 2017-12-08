Бердыев лютует на тренировке "Рубина"

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Бердыев лютует на тренировке "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался крайне недоволен работой нападающего Сердара Азмуна на тренировке.

Видео: Бердыев в бешенстве.

В этом сезоне 22-летний Азмун провел 20 матчей и не забил ни одного мяча.

После 19 туров "Рубин" с 20 очками занимает 12 место в Премьер-лиге и всего на одно очко оторвался от зоны вылета.

Не пропустите: Бердыев прокомментировал финансовые проблемы "Рубина". | http://soccernews.ru

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