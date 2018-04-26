Бердыев: "Мня радует новое поколение тренеров"

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Бердыев: "Мня радует новое поколение тренеров"Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о работе в РФПЛ своих более молодых коллег.

"Меня радуют изменения в РФПЛ - новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам в большинстве своем. Слава богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты. "Динамо" мы видели на сборах, жили рядом, было видно, что команда преображается. Я рад за них", - цитирует 65-летнего специалиста Спорт Бизнес Online.

Напомним, Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Зенита" с ЦСКА. | soccernews.ru

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