Бердыев: "Мня радует новое поколение тренеров"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о работе в РФПЛ своих более молодых коллег.

"Меня радуют изменения в РФПЛ - новое поколение тренеров: Хохлов, Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам в большинстве своем. Слава богу, что в РФПЛ появляются новые специалисты. "Динамо" мы видели на сборах, жили рядом, было видно, что команда преображается. Я рад за них", - цитирует 65-летнего специалиста Спорт Бизнес Online.

Напомним, Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Зенита" с ЦСКА. | soccernews.ru