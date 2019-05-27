Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев пока не принял решение о своём будущем, сообщают российские СМИ.

66-летний специалист не спешит покидать казанский клуб, поскольку у него нет других стоящих предложений.

Однако и в "Рубине" Бердыев уже не сможет зарабатывать как раньше. Сейчас его оклад составляет 3 миллиона евро в год.

Стороны могут продлить сотрудничество, если тренер согласится на сокращение зарплаты в 10 раз - до 300-400 тысяч евро за сезон.

Данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе в ходе заседания совета директоров клуба. Ожидается, что по его итогам будет принято финальное решение.

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