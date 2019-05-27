Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз

Теги рубинкурбан бердыев

Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев пока не принял решение о своём будущем, сообщают российские СМИ.

66-летний специалист не спешит покидать казанский клуб, поскольку у него нет других стоящих предложений.

Однако и в "Рубине" Бердыев уже не сможет зарабатывать как раньше. Сейчас его оклад составляет 3 миллиона евро в год.

Стороны могут продлить сотрудничество, если тренер согласится на сокращение зарплаты в 10 раз - до 300-400 тысяч евро за сезон.

Данный вопрос будет обсуждаться на этой неделе в ходе заседания совета директоров клуба. Ожидается, что по его итогам будет принято финальное решение.

Не пропустите: Кто заменит Бердыева в "Рубине"? Клуб рассматривает пять кандидатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов