Бердыев может в понедельник возглавить "Динамо"

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев близок к назначению на пост главного тренера московского "Динамо".

По информации "РБ-Спорт", 68-летний специалист может возглавить "бело-голубых" уже в понедельник, 5 октября.

Напомним, что столичный клуб ищет замену Кириллу Новикову, который ушёл в отставку после поражения от "Химок" в начале недели.

По итогам 9 туров "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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