Бердыев может в понедельник возглавить "Динамо"

1 Теги курбан бердыевдинамо москва

Бердыев может в понедельник возглавить "Динамо"

Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев близок к назначению на пост главного тренера московского "Динамо".

По информации "РБ-Спорт", 68-летний специалист может возглавить "бело-голубых" уже в понедельник, 5 октября.

Напомним, что столичный клуб ищет замену Кириллу Новикову, который ушёл в отставку после поражения от "Химок" в начале недели.

По итогам 9 туров "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Агент Варга - о Венгере в России: "Думаю, что это возможный вариант". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

alinochkavakulenko

Любишь Секс, но его всегда мало. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй ----- http://bit.do/xznakom

Ответить

главное

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов