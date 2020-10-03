Бердыев может в понедельник возглавить "Динамо"
Бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев близок к назначению на пост главного тренера московского "Динамо".
По информации "РБ-Спорт", 68-летний специалист может возглавить "бело-голубых" уже в понедельник, 5 октября.
Напомним, что столичный клуб ищет замену Кириллу Новикову, который ушёл в отставку после поражения от "Химок" в начале недели.
По итогам 9 туров "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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