Бердыев может вернуться в "Ростов"

"Ростов" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, руководство донского клуба недовольно непопаданием в еврокубки по итогам сезона, в связи с чем может отправить в отставку Валерия Карпина.

Отмечается, что "жёлто-синие" уже провели предварительные переговоры с Бердыевым, который близок к уходу из "Рубина".

Напомним, что 66-летний специалист возглавлял "Ростов" с декабря 2014-го по август 2016-го года. Под его руководством команда становилась серебряным призёром РПЛ в сезоне 2015/16.

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