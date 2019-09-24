Бердыев может возглавить "Динамо"

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Бердыев может возглавить "Динамо"

Новым главным тренером московского "Динамо" может стать Курбан Бердыев, сообщает "Бизнес Online".

По сведениям издания, руководство динамовцев рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве замены нынешнему наставнику Дмитрию Хохлову. 

Другим вариантом для "Динамо" является бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что Хохлов подал заявление об отставку, но руководство "Динамо" ее не приняло.

Не пропустите: "Динамо" определилось с заменой для Хохлова. | http://soccernews.ru
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