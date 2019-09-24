Бердыев может возглавить "Динамо"
Новым главным тренером московского "Динамо" может стать Курбан Бердыев, сообщает "Бизнес Online".
По сведениям издания, руководство динамовцев рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве замены нынешнему наставнику Дмитрию Хохлову.
Другим вариантом для "Динамо" является бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.
Ранее сообщалось, что Хохлов подал заявление об отставку, но руководство "Динамо" ее не приняло.
Не пропустите: "Динамо" определилось с заменой для Хохлова. | http://soccernews.ru
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Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4